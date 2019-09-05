Путин предложил увеличить выплаты для врачей и учителей на Дальнем Востоке в два раза

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во... Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин предложил увеличить выплаты для врачей и учителей на Дальнем Востоке в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По словам главы России, необходимо адаптировать общероссийские программы «земский доктор» и «сельский учитель» к условиям Дальнего Востока.

Он пояснил, что следует увеличить заработную плату для врачей, фельдшеров и учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты в данном регионе.

Ранее сообщалось, что молодым семьям на Дальнем Востоке выдадут ипотеку под 2%.