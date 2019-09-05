Путин предложил увеличить выплаты для врачей и учителей на Дальнем Востоке в два раза
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Российский лидер Владимир Путин предложил увеличить выплаты для врачей и учителей на Дальнем Востоке в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.
По словам главы России, необходимо адаптировать общероссийские программы «земский доктор» и «сельский учитель» к условиям Дальнего Востока.
Он пояснил, что следует увеличить заработную плату для врачей, фельдшеров и учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты в данном регионе.
Ранее сообщалось, что молодым семьям на Дальнем Востоке выдадут ипотеку под 2%.