Российский лидер Владимир Путин предложил увеличить выплаты для врачей и учителей на Дальнем Востоке в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По словам главы России, необходимо адаптировать общероссийские программы «земский доктор» и «сельский учитель» к условиям Дальнего Востока.

Он пояснил, что следует увеличить заработную плату для врачей, фельдшеров и учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты в данном регионе.

Ранее сообщалось, что молодым семьям на Дальнем Востоке выдадут ипотеку под 2%.