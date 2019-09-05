Глава Минздрава оценила идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, если у людей есть чем занять досуг, если они ведут здоровый образ жизни и у них есть семья, о которой надо заботиться, то «почему бы и нет».

Скворцова добавила, что в Минздрав поручение о рассмотрении этого вопроса не поступало.

Кроме того, министр отметила, что многие люди уже сейчас работают удаленно из дома.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, при каких условиях возможно сокращение рабочей недели.