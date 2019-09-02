ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил увеличить размер пенсионных выплат. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, согласно предложению ПФР, размер пенсионных накоплений должен быть таким, ниже которого россияне смогут получать накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Уточняется, что, если накопительная пенсия человека, выходящего на пенсию, ниже 5%, то он получает выплаты сразу.

В случае если его накопительная пенсия превышает 5%, то россиянину назначается накопительная пенсия.

Однако теперь ПФР предлагает назначать такого вида пенсию только тем, у кого она будет превышать 20% от прожиточного минимума пенсионера.

Ранее минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысячи рублей.