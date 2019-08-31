Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год

Польша в 2021 году сможет поставлять на Украину 6 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает ТАСС.

По его словам, поставки газа на Украину станут возможны, если Киев построит газопровод.

«Рассчитываем, что проект польско-украинского интерконнектора будет реализован в срок», — подчеркнул Наимский.

Ранее сообщалось, что в Совфеде оценили планы Польши поднять плату за транзит российского газа.