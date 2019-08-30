Коломойский встречался с Порошенко после победы Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что встречался с экс-лидером Украины Петром Порошенко после выборов президента и победы действующего президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, предприниматель посетил «частное домовладение» в Киеве. По его словами, они с бывшим украинским лидеров не обсуждали деловые вопросы.

«Просто поболтали. Про жизнь. Уважительно», — сказал Коломойский.

Кроме того, Порошенко рассказал ему о своих ощущениях после завершения президентского срока.

Бизнесмен также заявил, что несмотря на отсутствие «солнечных отношений» с бывшим лидером, он может отметить заслуги Порошенко.

По его словам, бывший президент «удержал страну в самое тяжелое время», однако, оценить его действия может только суд, а не он.

Ранее сообщалось, что Коломойский поставил условие Зеленскому.