В Совфеде прокомментировали выплату €54,5 млн Совету Европы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о выплате Россией долга Совету Европы по взносам за 2017-2018 годы, сообщает ФАН.

Он пояснил, что когда Россия приняла решение о прекращении взносов в Совет Европы, она также заявила, что вернется к ним, когда страну восстановят в правах и выполнят ее условие. Тогда в условиях было внесение в регламент ПАСЕ изменений, которые положат конец дискриминации национальных делегаций в ассамблее.

«Это не про деньги, это не желание сэкономить, это принципиальный ответ на несправедливое лишение России возможности полноценно работать в Парламентской ассамблее Совета Европы», — добавил Климов.

По словам сенатора, как только выдвинутые Росисей условия были выполнены, правительство решило внести взносы в бюджет Совета Европы, но без каких-либо штрафов и пени.

Климов также заявил, что «Россия вполне может обойтись без Совета Европы», а роль СЕ уже гораздо ниже.

Ранее сообщалось, что Россия вернет €54,5 Совету Европы.