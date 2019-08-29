Россия выплатит долг в размере €54,5 млн Совету Европы за 2017 и 2018 годы

Российское правительство выпустило распоряжение, в котором говорится, что страна заплатит Совету Европы (СЕ) долг в размере €54,5 млн за два предыдущих года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Таким образом, правительство удовлетворило предложение МИД, Минфина, МЧС, Минспорта и Минкультуры страны. Теперь российской стороне необходимо выплатить членский взнос в бюджеты органов Совета Европы за 2017-2018 годы.

В распоряжении уточняется, что российская сторона будет гасить долг за счет средств из бюджета.

Ранее сообщалось, что Россия пообещала вернуть долг Совету Европы.

Россия лишилась своих полномочий в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года. Причиной этого стало ее воссоединение с Крымом, а также начало войны в Донбассе.

В 2017 году Россия заморозила уплату членского взноса, отметив, что разморозит ее только после восстановления своих полномочий.

В настоящее время в СЕ пока не прокомментировали эту информацию.