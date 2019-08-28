Британия готовится приостановить работу парламента для реализации Brexit

Правительство Британии готовится приостановить работу парламента для реализация Brexit. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, британское правительство намерено пойти на такой шаг, чтобы не позволить депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из ЕС без сделки.

Уточняется, что речь идет о том, чтобы приостановить работу парламента до 14 октября.

Согласно вещательной корпорации, Джонсон планирует перенести тронную речь королевы Елизаветы II на 14 октября.

По этой причине у депутатов не будет возможности остановить выход страны из ЕС без сделки.

Ранее британский премьер Борис Джонсон отказался платить $48 млрд отступных в случае Brexit без сделки.