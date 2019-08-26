Глава Christian Dior направит €10 млн для борьбы с пожарами в Амазонии

Владелец французской транснациональной компания LVMH Бернар Арно, которому принадлежат такие модные торговыми марки как Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, выделит €10 млн для помощи в устранении лесных пожаров в Амазонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, часть суммы пожертвует член совета директоров Янн Артю-Бертран.

Компания таким образом объявила о присоединении к инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, который объявил во время саммита «Большой семерки» в Биаррице о выделении €20 на тушение пожаров в Амазонских лесах.

Ранее сообщалось, что страны G7 направят €20 млн на помощь в тушении пожаров в Амазонии.