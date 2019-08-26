Путин призвал сделать экономический рост в России устойчивее

Президент России Владимир Путин считает необходимым сделать экономический рост в России более устойчивым и динамичным, сообщает ТАСС.

Такая задача была озвучена им на совещании по экономическим вопросам.

«Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», - сказал Путин.

Он уточнил, что в первом полугодии ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%. При этом, по его мнению, реальные доходы россиян увеличиваются очень медленно, даже не смотря на повышение зарплат.

Отмечается, что на встрече присутствовали руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Всех участников он призвал продумать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для повышения доходов граждан и для придания более устойчивой динамики роста экономики России.

Ранее Орешкин связал замедление роста экономики России с торговыми войнами.