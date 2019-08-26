Путин обеспокоился медленным ростом реального дохода граждан
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Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил обеспокоенность медленным ростом дохода граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что инфляция сейчас составляет 4,5% в годовом выражении и приближается к целевому ориентиру. Однако несмотря на эти факторы, а также на увеличение зарплат, реальные доходы увеличиваются медленно.
Кроме того, российский лидер указал на неудовлетворительную динамику темпа роста экономики страны.
В совещании приняли участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Нибиуллина, помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации Кремля Антон Вайно.