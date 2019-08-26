Путин обеспокоился медленным ростом реального дохода граждан

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил обеспокоенность медленным ростом дохода граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что инфляция сейчас составляет 4,5% в годовом выражении и приближается к целевому ориентиру. Однако несмотря на эти факторы, а также на увеличение зарплат, реальные доходы увеличиваются медленно.

Кроме того, российский лидер указал на неудовлетворительную динамику темпа роста экономики страны.

В совещании приняли участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Нибиуллина, помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации Кремля Антон Вайно.