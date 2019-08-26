Путин обеспокоился низкими доходами россиян
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Российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с главами Минфина, МЭР и ЦБ выразил обеспокоенность медленными темпами роста доходов граждан.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, даже на фоне приближения инфляции к целевому показателю и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленными темпами.
Ранее Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и более динамичным.
На совещании у президента присутствовали вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава МЭР Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Нибиуллина, а также помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации Кремля Антон Вайно.