Путин обеспокоился низкими доходами россиян

Российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с главами Минфина, МЭР и ЦБ выразил обеспокоенность медленными темпами роста доходов граждан.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, даже на фоне приближения инфляции к целевому показателю и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленными темпами.

Ранее Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и более динамичным.

На совещании у президента присутствовали вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава МЭР Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Нибиуллина, а также помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации Кремля Антон Вайно.