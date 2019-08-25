Киев заявил об уменьшении поставок дизеля из России

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил, что российские дизельные поставки на территорию страны снизились в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что доля российского дизельного топлива составляет на рынке Украины 20%. Герус подчеркнул, что дефицита в нем нет, а цены на такое топливо даже снизились.

Политик добавил, что были увеличены поставки из европейских стран, а также Белоруссии и с морских направлений.

По мнению представителя президента Украины, решение о вводе пошлин на дизельное топливо из России является верным и своевременным.

Ранее сообщалось, что на Украине вступили в силу спецпошлины на товары из России.