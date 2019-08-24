Джонсон хочет уговорить Трампа прекратить торговые войны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита G7 в Биаррице убедить президента США Дональда Трампа снизить напряженность в сфере мировой торговли. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам британского премьера, состояние мировой торговли будет на повестке дня в ходе встречи лидеров «Большой семерки».

«Я очень обеспокоен тем, как все развивается, тем, что растут протекционизм и пошлины», — заявил Джонсон по прибытии на саммит в субботу, 24 августа.

Премьер также признался, что опасается вовлечения Британии в торговые войны, в связи с чем и намерен переговорить с главой Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп прилетел на G7 вместе с женой.