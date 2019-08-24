Трамп ужесточил пошлины на товары из Китая

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проинформировал о своем решении повысить пошлины на китайские товары больше, чем было предусмотрено изначально. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.

По словам политика, эти меры являются ответом на действия китайской стороны, которая решила обложить американские товары тарифами на $75 млрд.

«Китай не должен был вводить новые тарифы на товары (объемом) 75 миллиардов долларов США (политически мотивировано!)» — заявил Трамп.

Он добавил, что с 1 сентября товары объемом $300 млрд будут облагаться налогом в 15%, а с 1 октября продукция и товары, чей объем составляет $250 млрд, будут обложены налогом в 30%, а не в 25%.

Ранее сообщалось, что Китай увеличит ввозные пошлины на 5078 товаров из Америки общим объемом $75 млрд на 10% и 5%. Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря 2019 года.