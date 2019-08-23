ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США

Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, авторы документы своей целью поставили противостоять торговой политике американского лидера Дональда Трампа.

Согласно программе, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна учредить Европейский фонд будущего. Этот фонд, как подчеркивается, инвестирует свыше $100 млрд в акции перспективных компаний европейского континента.

По мнению авторов плана, этот шаг поможет странам Европы конкурировать с технологическими гигантами США и Китая.

Кроме того, из документа следует, что ЕС должен ввести односторонние пошлины на американски товары.