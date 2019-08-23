«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа, заявил Медведчук

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что руководство «Нафтогаза», в том числе Андрей Коболев и исполнительный директор Юрий Витренко, мешают украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать переговоры о поставках газа. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, эти личности должны покинуть украинскую компанию, чтобы страна смогла договориться о поставках газа.

Он отметил, что Коболев и Витренко являются проблемой для главы государства и «ставят палки в колеса», мешая договориться о поставках газа.

«Чем быстрее от них избавятся, тем больше шансов договориться на новых условиях», — подчеркнул Медведчук.

Ранее Украина договорилась с Румынией об импорте газа с 2020 года.