Путин рассказал об интересе Европы к газу из России
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Президент России Владимир Путин заявил, что Европа заинтересована в российском газе, поэтому проект «Северный поток — 2» будет реализован, сообщает ФАН.
Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
«Северный поток --2» является расширением «Северного потока». Он пролегает из России в Германию через Балтийское море, его длина составляет 2400 км по двум ниткам.
Ранее Путин заявил о завершении работ на финском участке «Северного потока – 2».