Путин рассказал об интересе Европы к газу из России

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа заинтересована в российском газе, поэтому проект «Северный поток — 2» будет реализован, сообщает ФАН.

Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Северный поток --2» является расширением «Северного потока». Он пролегает из России в Германию через Балтийское море, его длина составляет 2400 км по двум ниткам.

Ранее Путин заявил о завершении работ на финском участке «Северного потока – 2».