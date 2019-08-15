Глава Минприроды заявил о возможном введении РФ запрета на экспорт леса в КНР

Министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин заявил, что российская сторона, вероятно, может ввести ограничительные меры на экспорт леса в Китай. Об этом он сообщил принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

По мнению Кобылкина, запрет сможет стать реальным, если китайская сторона не подключится к решению проблем нелегальной вырубки леса.

«Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы», — подчеркнул Кобылкин.

Министр предложил Китаю сотрудничать с Россией и создать селекционно-семеноводческие комплексы, а также посадить новые деревья. В противном случае Россия будет вынуждена полностью запретить экспорт леса.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в стране исследуют возможную связь пожаров в российских лесах с незаконной вырубкой лесов.