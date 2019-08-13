Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели

В Министерстве труда сообщили, что письмо Федерации независимых профсоюзов России о четырехдневной рабочей неделе поступило в ведомство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что вопрос о сокращении рабочих дней нужно обсуждать совместно с профсоюзами и работодателями.

В ведомстве добавили, при максимальной продолжительности рабочей недели в 40 часов, нижней границы не существует.

«Таким образом, в рамках социального партнерства/коллективного договора/ в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — заключили в Минтруде.

Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.