В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью

С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, с этого дня владелец квартиры обязан прийти в любой близлежащий центр госуслуг «Мои документы» и посредством заявления разрешить операции с недвижимостью. Внести изменения в документы могут только правообладатель, его законный представитель или заявитель с нотариально доверенными документами.

Операция может быть проведена как в отношении одного лица, так и всех, однако, собственность должна находиться в Москве.

Отказаться от разрешения на регистрацию прав с использованием электронной подписи можно через центры госуслуг, необходимо заявление о его отзыве. Если записи о разрешении в Едином государственном реестре недвижимости не окажется, то поданное заявление не будет рассмотрено, а владельцу придет уведомление о его возврате.

Ранее сообщалось, что эксперты прокомментировали упрощение сделок с недвижимостью.