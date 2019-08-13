СМИ назвали новый способ обмана мошенниками клиентов банков

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, сообщает «Российская газета».

Уточняется, что аферисты при звонке будущей жертве продолжают представляться сотрудниками банка, но больше не просят предоставить личные данные.

Согласно новой схеме, грабители сообщают о попытке вывести средства со счета в другом регионе. Когда клиент говорит, что не совершал данную операцию, мошенники говорят, что банк блокирует процедуру, после чего предлагают в целях безопасности назвать устройства, с которых клиент входит в личный кабинет.

Когда становится известно, какой операционной системой пользуется человек, мошенники предлагают отключить лишнюю ОС с помощью программы teamviewer.

Данная программа позволяет подключиться к смартфону третьего лица и совершить любую операцию от его имени.