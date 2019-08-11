Туркменистан планирует создать паромное сообщение с Поволжьем и Северным Кавказом
Власти Туркменистана планируют создать паромное сообщение с несколькими регионами России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что одним из приоритетов является сообщение с Астраханской областью.
Уточняется, что также среди регионов, с которыми будет вестись паромное сообщение, есть Северный Кавказ, в частности Дагестан, и Поволжье.
Заявляется, что в 2002 году было запущено паромное сообщение по маршруту Махачкала - Туркменбаши. Оно просуществовало около года.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Туркменистан.