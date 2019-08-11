Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам

Впервые с 2011 года Россия может войти в четверку стран с самыми большими золотовалютными резервами. Такой прогноз опубликовал Bloomberg.

Таким образом, Россия может обогнать Саудовскую Аравию.

Как отмечает издание, в то время как Саудовская Аравия истощает свои резервы для покрытия социальных расходов на фоне низких цен на нефть, Россия добилась профицита на фоне ожиданий новых санкций.

По данным Вloomberg, резервы России за четыре года выросли на 45% и достигли $518 млрд, а резервы Саудовской Аравии упали до суммы в $527 млрд.

Уточняется, что в тройке лидеров остаются Китай, Япония и Швейцария.