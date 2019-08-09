Сотрудник РАН прокомментировал призыв французского депутата вернуть царские долги

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров назвал бесперспективными попытки потомков французских держателей облигаций царской России вернуть выплаты, сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что подобное «выбивание денег» неэтично.

Федоров напомнил о роли России в мировой истории.

«Российские солдаты, в том числе сражавшиеся в российском экспедиционном корпусе во Франции, своей кровью заплатили в ходе Первой мировой войны за будущую победу в той войне Французской Республики и других союзников», — сказал он.

Уточняется, что многие российские эксперты и политики также считают данный вопрос неактуальным.

Ранее французский депутат призвал решить вопрос займов России царских времен.