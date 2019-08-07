Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию

Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что такие показатели зафиксированы впервые с 2013 года.

Уточняется, что с начала 2019 года цена увеличилась на 17%.

Кроме того, эксперты связывают такой рост стоимости с опасениями по поводу усиления торговой войны США и Китая, а также с ожиданиями по смягчению денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков мира.

Экономисты считают, что в случае ужесточения торговой войны цена золота может достичь $1,6 тыс. за унцию.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent опустилась ниже $57.