Россияне увеличили расходы на внутренний отдых на 10-15%

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что расходы россиян на отдых внутри страны за 2019 год выросли на 10-15% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, сейчас в среднем один человек человек, отдыхая, тратит 46 тыс. рублей, в то время как в 2018 году эта сумма составляла 45 тыс. рублей.

Он пояснил, что такие изменения связаны с ростом цен, а также с возросшими запросами туристов.

Барзыкин добавил, что самыми популярными направлениями для отдыха у россиян внутри страны стали Краснодарский край и Крым. При этом, уточнил он, Москва и Петербург продолжают сохранять сильные позиции.

Он также подчеркнул, что у россиян особенно проявился интерес к гастрономическому, спортивному отдыху, а также к экстремальному туризму.

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