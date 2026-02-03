Минпросвещения назвало даты весенних каникул

Министр Кравцов: весенние каникулы в школах пройдут с 28 марта по 5 апреля

Российским школам рекомендовано провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Об этом сообщил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, соответствующие рекомендации направлены общеобразовательным организациям. Указанные даты предлагается использовать при формировании школьных календарей на учебный год.

Кравцов также напомнил, что зимние каникулы для школьников проходили с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Многие школьники сталкиваются с трудностями при адаптации к учебному процессу после каникул и праздников. Легче пережить этот период и быстрее привыкнуть к урокам детям могут помочь родители, рассказала психолог-терапевт Анастасия Кононова.

Она подчеркнула, что во время адаптации взрослые должны не давить на ребенка и не игнорировать его. Специалист посоветовала родителям вслух признавать, что ученику тяжело возвращаться в школу. По ее словам, важно убедить ребенка, что со временем это чувство пройдет.

