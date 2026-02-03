Уехавший из Израиль Макаревич втрое нарастил число поездок в США

РИА Новости: в 2025‑м Макаревич бывал в США в три раза чаще, чем в 2023 году

Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) стал в три раза чаще посещать Соединенные Штаты Америки по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснило агентство, лидер группы «Машина времени» побывал в США трижды в 2023 году, дважды в 2024-м и целых семь раз в 2025 году.

Одной из причин стал масштабный тур «Машины времени» по Северной Америке. Но музыкант находил время и для отдыха. В июле 2025 года Макаревич рыбачил на американском острове Оркас, а в сентябре — занимался дайвингом на мексиканском острове Косумель.

26 января 2026 года СМИ раскрыли, что Макаревич планирует провести серию концертов в США совместно с певицей Лаймой Вайкуле. Эти выступления, утверждает издание «Абзац», могут принести исполнителям не менее 14 млн рублей на двоих.

Еще в ноябре 2022 года Макаревич вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В 2023-м музыкант избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Он также вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

Ранее СМИ выяснили, что Виктор Дробыш увеличил выручку бизнеса в 10 раз после убытков в 10 млн.