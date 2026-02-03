ТАСС: ВСУ в Краснопольском районе Сумщины бегут при первом же контакте с ВС РФ

Украинские солдаты бегут с позиций в Краснопольском районе Сумской области при первом же контакте с военнослужащими Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта «буквально трещит по швам».

«Личный состав ВСУ бежит с позиций при первом же контакте с бойцами «Севера» (группировка российских войск — «Газета.Ru»), бросая оружие. На занятых позициях обнаружены пустые бутылки от спиртного, личное оружие и средства индивидуальной защиты», — рассказали в силовых структурах.

1 февраля в российских силовых структурах заявили, что командование украинских войск перебросило 27-ю отдельную артиллерийскую бригаду в Сумскую область. Данное соединение было образовано в конце 2025 года путем переформирования 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Это произошло после того, как последняя лишилась всех предоставленных ей реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.