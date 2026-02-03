Размер шрифта
В ОБСЕ захотели следить за миром на Украине

Глава ОБСЕ Кассис: организация должна внести вклад в мониторинг прекращения огня
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Швейцарии и глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Иньяцио Кассис заявил, что ОБСЕ должна внести свой вклад в мониторинг прекращения огня на Украине и поддержку мирного соглашения. Об этом сообщается на сайте Организации по итогам визита Кассиса и генсека Ферридуна Синирлиоглу в Киев.

«ОБСЕ должна быть готова, когда условия это позволят, внести вклад в мониторинг прекращения огня и поддержку реализации мирного соглашения. Этот визит стал возможностью четко представить конкретные инструменты, которые ОБСЕ может предложить для такого процесса», - заявил Кассис.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявлял, что Россия пока не планирует покидать ОБСЕ. По его словам, страны Запада мечтают о прекращении участия России в организации, поскольку они заинтересованы в международной изоляции России.

Он также указывал, что противники РФ в контексте конфликта на Украине стремятся превратить ОБСЕ в инструмент конфронтации с Москвой. Он отметил, что при антироссийском настрое Организации нет места в будущей евразийской архитектуре безопасности.

Ранее Полянский рассказал об уважительных контактах России с недружественными странами в ОБСЕ.
 
