В Госдуме назвали новое условие для досрочного выхода на пенсию

В Госдуме хотят включить уход за ребенком в льготный стаж для досрочной пенсии

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением включить отпуск по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж для педагогов. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом.

Лантратова напомнила, что в настоящий момент декретный отпуск учитывается в расчете пенсии, но его, в большинстве случаев, не включают в льготный стаж, дающий право на досрочную пенсию. Исключение составляют лишь те периоды, когда отпуск начался до 6 октября 1992 года.

В своем письме депутат предложила включить «отпуск по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости».

По словам Лантратовой, подобное нововведение должно распространяться на педагогических и медицинских работников, которые по закону выходят на пенсию досрочно.

Кроме того, депутат предложила увеличить пенсионные коэффициенты за уход за ребенком до 1,5 лет — они должны быть не ниже 2,7 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за первого ребенка, 5,4 ИПК — за второго и 8,1 ИПК — за третьего и последующих детей.

До этого экономист Ирина Шацкая напомнила, что трудовой стаж, заработанный до 2002 года, имеет повышенное значение при расчете будущей пенсии из-за принципиальных различий между прежней и современной пенсионными системами.

Ранее в России ввели возможность докупить недостающий страховой стаж для пенсии за деньги.