Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Стало известно, как Украина использует оставшиеся самолеты

Кимаковский: Украина использует F-16 в глубоком тылу для отражения атак
Andreea Alexandru/AP

Американские истребители F-16 и оставшиеся самолеты Украина использует в глубоком тылу для отражения массированных атак Вооруженных Сил России (ВС РФ) на стратегические объекты. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он также уточнил, что на Украине остались пилоты, способные управлять F-16.

«Их и оставшиеся самолеты используют для отражения наших массированных атак с помощью крылатых ракет и БПЛА на стратегические объекты в глубоком тылу противника», — отметил Кимаковкий.

9 января российское Министерство обороны сообщило о применении «Орешника» в ходе массированного удара по критическим объектам Украины. Ведомство отметило, что это стало ответом на попытку Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Позже стало известно, что «Орешник» вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где Украина ремонтировала и обслуживала авиатехнику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее в ВСУ пожаловались на дефицит ракет для сил ПВО.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!