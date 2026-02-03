Кимаковский: Украина использует F-16 в глубоком тылу для отражения атак

Американские истребители F-16 и оставшиеся самолеты Украина использует в глубоком тылу для отражения массированных атак Вооруженных Сил России (ВС РФ) на стратегические объекты. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он также уточнил, что на Украине остались пилоты, способные управлять F-16.

«Их и оставшиеся самолеты используют для отражения наших массированных атак с помощью крылатых ракет и БПЛА на стратегические объекты в глубоком тылу противника», — отметил Кимаковкий.

9 января российское Министерство обороны сообщило о применении «Орешника» в ходе массированного удара по критическим объектам Украины. Ведомство отметило, что это стало ответом на попытку Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Позже стало известно, что «Орешник» вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где Украина ремонтировала и обслуживала авиатехнику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее в ВСУ пожаловались на дефицит ракет для сил ПВО.