Немецкий министр Вадефуль не согласился с одним утверждением МИД России

Глава МИД ФРГ Вадефуль резко ответил на обвинение России в реваншизме
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль резко отреагировал на заявление внешнеполитического ведомства России о том, что немецкие власти больше не скрывают реваншистских настроений в отношении Москвы. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

«Это дешевая отвлекающая тактика России», — заявил Вадефуль.

По его словам, у Германии «абсолютно нет проблем с критическим анализом собственного прошлого».

Накануне в МИД России заявили, что иностранные воинские контингенты, включая немецкие, в случае их размещения на Украине будут рассматриваться как законные цели для ВС РФ. В МИД отметили, что немецкие власти больше не скрывают реваншистских настроений в отношении России. Они «мечтают» нанести России «стратегическое поражение» и причинить ей максимально возможный экономический ущерб, в том числе за счет неправомерных антироссийских санкций, добавили в ведомстве.

Ранее в МИД РФ оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества.
 
