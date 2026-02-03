Стало известно о поиске девушек с Украины для Эпштейна

Эпштейн искал молодых девушек из Одессы для встреч за границей

Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними, часто искал новых жертв среди гражданок Украины, в основном из Одессы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные Минюста США.

В частности, Эпштейн неоднократно просил свою помощницу Лесли Грофф находить ему «спутниц» для встреч в Париже.

Например, в сентябре 2018 года она бронировала билеты для 20-летней жительницы Одессы Ольги З., а также для других девушек, чьи имена не указаны.

Грофф посылала Эпштейну паспортные данные, маршруты перелетов девушек, сроки их пребывания на вечеринках, а также фотографии из соцсетей.

«Пожалуйста, перепроверьте даты и время с каждой девушкой и убедитесь, что они доступны для того, что запрашивает Джеффри», — написала в одном из рабочих писем помощница.

30 января Минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли данные о возможной связи Зеленского с торговлей людьми.