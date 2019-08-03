В США сообщили детали новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года. Заявление было опубликовано в соцсетях ведомства.

В документе сообщается, что России будет ограничен доступ к финансовой или технической помощи со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Банкам США также запретили выдавать кредиты правительству России в иностранной валюте и участвовать в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях.

Ограничения против России вводятся также в отношении экспорта товаров и технологий, утвержденного минторгом США. Уточняется, что они затронут только материалы, связанные с оружием массового уничтожения.

Ранее сообщалось, что Госдеп официально объявил о санкциях против России.