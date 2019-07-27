Иран отпустил девять членов экипажа с задержанного танкера

Иранские власти отпустили девять членов экипажа судна, задержанного страной в Ормузском проливе 13 июля. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, иранская сторона отпустили на свободу девять граждан Индии, находившихся на нефтяном танкере M/T RIAH.

Известно, что эту информацию также подтвердил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар.

«Они скоро отправятся в Индию», — сказал Кумар.

Ранее сообщалось, что США начнут назло Ирану патрулировать Ормузский пролив.

Британское судно было задержано Ираном за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.