СМИ сообщили о проверке аренды собственных самолетов «Почты России»

Следственный комитет проверяет договоры между «Почтой России» и ее контрагентом, касающиеся перевозки почты собственными самолетами, сообщает издание «База» в телеграм-канале. По его данным, проверка началась 18 июля и касается контракта с ООО «Авиастар-ТУ» - ей переданы два самолета Ту-204, за аренду которых уплачено по 1 млрд руб. Затем «Почта» якобы арендовала у компании собственные самолеты.

По информации «Базы», самолеты используются для перевозки почты на 15%, а килограмм груза стоит 970 руб., хотя для сторонних отправителей – 86 руб.

«Почта России» объявила о начале полетов собственных самолетов для перевозки корреспонденции в конце 2016 года. Как говорил занимавший тогда должность гендиректора Дмитрий Страшнов, эксплуатацию осуществляет «Авиастар-ТУ». Предполагалось, что Ту-204С будут перевозить до 30 тонн почты на расстояние до 3,8 тыс. км, а создание собственного авиапарка сократит сроки доставки корреспонденции в регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера.

О каких именно договорах идет речь, не уточняется. Судя по сайту госзакупок, «Авиастар-ТУ» давно сотрудничает с «Почтой».

Как следует из данных Rusprofile, в открытом доступе на сайте госзакупок есть информация о заключении между «Почтой России» и «Авиастар-ТУ» договора на оказание услуг по перевозке почты авиатранспортом от апреля 2014 года. Срок исполнения договора — c 28.04.2014 по 01.08.2019. Сумма – почти 758 млн руб. При этом дата протокола по результатам закупки – 24.03.2016. Последние изменения в договоре – от декабря 2017 года и касаются заключения допсоглашения (изменены сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг или сроках исполнения договора). При этом документов в карточке закупки не приложено.