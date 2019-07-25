Выдачу кредитов наличными возросли в 4 раза

Экономисты рассказали о том, что кредиты стали чаще выдавать наличными. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что объем выдачи увеличился за шесть месяцев в четыре раза по сравнению с этим же периодом за 2018 год.

Уточняется, что наличными кредиты за два квартала были выданы общей суммой 2,2 трлн рублей.

Эксперты заявили, что средний размер «наличных кредитов» возрос с 249 тыс. до 269 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что кредитная нагрузка россиян резко возросла.