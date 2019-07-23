В России вводят мораторий на господдержку нефтяных месторождений

Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любые льготы для нефтяников в России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, глава государства дал правительству почти пять месяцев, чтобы ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений. Также Путин обязал правительство разработать требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки при разработке нефтяных месторождений.

Все итоги по проведенной работы будут представлены перед президентом 1 декабря этого года, кроме моратория. Его необходимо ввести до 31 декабря 2019 года.

В числе ответственных числится премьер страны Дмитрий Медведев, глава Минэнерго страны Александр Новак и первый зампредседа Правительства России Антон Силуанов.