Названы регионы с тяжелой обстановкой на рынке труда
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Где самая напряженная обстановка на рынке труда, сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Согласно коэффициенту напряженности на рынке труда, который определяет отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона, самая сложная ситуация в Ингушетии – 118,4. По всей России коэффициент составляет 0,5.
В Ингушетии на 24,3 тыс. безработных приходится всего 206 открытых вакансий.
Следом идет Чечня с коэффициентом 23,8, Дагестан – 18,6, Северная Осетия — 6,1, Республика Тыва – 5,2.
Самый низкий показатель напряженности на рынке труда был выявлен в Амурской и Еврейской автономной областях – 0,1.
Ранее сообщалось, что Минтруд сообщил о размере пособий по безработице в 2020 году.