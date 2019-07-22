Названы регионы с тяжелой обстановкой на рынке труда

Где самая напряженная обстановка на рынке труда, сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.

Согласно коэффициенту напряженности на рынке труда, который определяет отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона, самая сложная ситуация в Ингушетии – 118,4. По всей России коэффициент составляет 0,5.

В Ингушетии на 24,3 тыс. безработных приходится всего 206 открытых вакансий.

Следом идет Чечня с коэффициентом 23,8, Дагестан – 18,6, Северная Осетия — 6,1, Республика Тыва – 5,2.

Самый низкий показатель напряженности на рынке труда был выявлен в Амурской и Еврейской автономной областях – 0,1.

Ранее сообщалось, что Минтруд сообщил о размере пособий по безработице в 2020 году.