Вскрылась запись переговоров иранских и британских военных с танкером

В Сети появилась запись переговоров иранской и британской сторон во время задержания Stena Impero в Ормузском проливе. Запись представила консалтинговая компания Dryad Global в твиттере.

Как отмечается, на записи слышно, как военные Ирана делают предупреждение британскому судну. Они просят его развернуться и не заходить в воды, взамен пообещав безопасность.

«Если вы будете подчиняться, вы будете в безопасности», — добавили в Иране.

В ответ на это, фрегат Британии HMS Montrose, спешивший на защиту танкера, заявляет, что он не должен менять свой курс.

Ранее сообщалось, что власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян домой.

Иран задержал британское судно за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.