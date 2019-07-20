Путин назвал условие резкого роста цен на топливо

Российский лидер Владимир Путин заявил, что к новому росту цен на бензин может привести его чрезмерный контроль. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению главы государства, цены будут подниматься, если «задушить» рост стоимости на топливо.

По его словам, такие действия приведут к парализации финансирования предприятий по переработке нефти.

Ранее также о ситуации на рынке топлива высказался премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, правительство России приняло ряд решений для сохранения баланса на рынке топлива.

Он также добавил, что в настоящее время мониторинг цен ведется ежедневно.