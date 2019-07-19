Почему нельзя ограничивать цены на топливо, объяснил Путин

Президент России Владимир Путин объяснил, почему опасно ограничивать рост цен на моторное топливо, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в таком случае не будут вкладываться средства в предприятия по нефтепереработке.

Это, в свою очередь, может привести к масштабному всплеску цен.

В то же время, он отметил, что по сравнению с прошлым годом, в 2019 году резкого скачка цен не наблюдалось.

Ранее Путин подписал указ о введении электронных виз в Питере.