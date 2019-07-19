Почему нельзя ограничивать цены на топливо, объяснил Путин

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин объяснил, почему опасно ограничивать рост цен на моторное топливо, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в таком случае не будут вкладываться средства в предприятия по нефтепереработке.

Это, в свою очередь, может привести к масштабному всплеску цен.

В то же время, он отметил, что по сравнению с прошлым годом, в 2019 году резкого скачка цен не наблюдалось.

Ранее Путин подписал указ о введении электронных виз в Питере.