Экспортные перевозки угля с Кузбасса на Восток выросли в июле на 5%

Погрузка угля из Кузбасса на восточном экспортном направлении за истекший период июля выросла на 5,2%, а в целом на экспорт – на 2,3% до 0,2 млн тонн, сообщает РЖД данные за 18 дней.

«Выполнение запланированных на июль объемов перевозок кузбасского угля на восток позволит по итогам семи месяцев года обеспечить прирост погрузки в размере не менее 0,4%», — отмечает компания.

Согласно долгосрочной программе развития, в 2019 году поставлена цель наращивания экспорта угля из Кузбасса на 1,2%. В связи с этим РЖД проводят также маштабный ремонт инфраструктуры Восточного полигона, что должно повысить пропускную способность.

Впрочем, поставки на внутрироссиийский рынок снизились за 18 дней июля на 9,4%, а по итогам первого полугодия – на 6,7%. Чтобы переключить часть грузов с восточного направления монополия ввела скидку на перевозки кузбасского энергетического угля до портов юга России и снизила ставки аренды вагонов – на 5% в июле по отношению к июлю. На спотовом рынке коррекция ставок еще значительнее – до 9%. «По большинству ключевых экспортных направлений отмечается снижение стоимости предоставления вагонов под перевозки каменного угля до 15%», — говорится в сообщении.

При этом РЖД выступает за поддержку производителей и перевозчиков кузбасского угля. «ОАО «РЖД» также рассчитывает, что администрация Кузбасса обеспечит необходимое взаимодействие с предприятиями угольной промышленности с целью проработки возможности переориентации сбыта продукции на порты Северо-Запада и Юга России», — указано в сообщении.