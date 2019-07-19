В Германии назвали недостатки санкций против России

Антироссийские санкции действуют на протяжении пяти лет. Все чаще звучат призывы снять ограничения. Tagesschau.de задается вопросом, насколько введенные ограничения целесообразны.

Отмечается, что многие немецкие политики и предпринимали призывают снять санкции, называя российскую сторону важным партнером. При этом они не конкретизируют, о какие именно санкциях идет речь и по какому поводу они были введены. Уточняется, что первый пакет ограничений был введен в связи с воссоединением Крымского полуострова с Россией и запрещает экономическую деятельность на полуострове. Вторая группа санкций связана с реализацией Минского соглашения по Украине и предусматривает ограничение доступа к рынку капитала Евросоюза для ряда российских предприятий, банков и компаний. Кроме того, некоторые лица, организации и предприятия, внесенные в санкционные списки, не могут приезжать в Европу, а их активы заморожены.

Издание отмечает, что призывы к снятию санкций против России объясняют в первую очередь ущербом для немецкой экономики. Однако исследования показывают, что проблемы предприятий Германии на российской рынке связаны не с наложенными ограничениями, а со спадом в российской экономике. Также Россия не является для ФРГ самым важным торговым партнером. Помимо этого, немецкие предприятия опасаются штрафным мер США, которые могут последовать, если они будут сотрудничать с Россией. Еще один вопрос заключается в том, способствуют ли введенные против России ограничения урегулированию конфликта на территории Украины. Изменение статуса Крымского полуострова не предвидится, а столкновения на востоке Украины не прекращаются. Автор делает вывод о том, что санкции не принимают в расчет специфику ситуации, и задается вопросом, не нужно ли прибегнуть к альтернативным средствам.