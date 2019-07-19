Названо число россиян, зарабатывающих больше миллиона

Зарплату больше 1 млн рублей в месяц получают около 11 тыс. россиян, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Росстат.

Согласно данным, это 0,1% от общего числа работающих граждан. Отмечается, что с 2017 года показатель вырос на 38%, тогда их насчитывалось 6988.

Большинство специалистов, получающих более 1 млн рублей работают в торговле, сфере ремонта транспорта, а также у производителей нефтепродуктов и работников культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей.