Турецкие отели обрушили цены для россиян

Турецкие отели устроили понижение цен на размещение туристов из России в связи с оттоком клиентов из РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным, приведенным Ассоциацией туроператоров России, турецкие отели заполнены только на 70-90% из-за повышения цен, прошедших в этот летний сезон.

Сообщается, что в связи с такой посещаемостью гостиницы в июле и в августе предоставляют россиянам скидки на 10-15%. При этом специальные предложения будут действовать только в определенные даты.

Ранее стало известно, что в турецких отелях повторно используют продукты для наполнения шведского стола.