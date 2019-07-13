Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.

Уточняется, что выплаты увеличат для первого и второго ребенка возрастом 1,5-3 лет.

До этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что размер выплат будет составлять примерно 10 тыс. рублей на одного ребенка.

После принятого правительством решения проект отправят на рассмотрение в Госдуму.

Ранее российский лидер Владимир Путин принял решение по выплатам на ребенка в прямом эфире.