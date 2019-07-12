Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ

Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.

Ввести поправку предложили представители Демократической партии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

Отмечается, что американские граждане не смогут совершать новые сделки с суверенным долгом России.

Поправка была рассмотрена в рамках проекта оборонного бюджета США на 2020 год. Однако есть вероятность того, что поправка не будет одобрена. Сначала она должна пройти процедуру одобрения конгрессом.

Также при утверждении проекта должны учитываться все юридические аспекты, дальнейшая легитимизация будет зависеть от решения и подписания документа президентом США Дональдом Трампом.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что позитивная атмосфера, которая была создана на переговорах президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональд Трампа выльется в конкретные дела.